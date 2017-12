Henk Krol veroorzaakt rel door weggooien kerstgeschenk Iran

Krol gooide vorige week in een uitzending van PowNed het kerstcadeau van de Iraanse ambassadeur in de prullenbak. Hij deed dat uit protest, want het geschenk zou enkel aan mannen gegeven zijn. Echter, volgens de Iraanse ambassade klopt de veronderstelling van Krol niet. De nootjes zijn alleen gegeven aan de fractievoorzitters en de buitenlandwoordvoerders. Er is dus geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. In het Radio 1 Journaal erkent Krol dat hij misschien wel iets te snel zijn conclusies heeft getrokken. Hij geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt in het pistachenoten-relletje met Iran, maar zal daar geen excuses voor aanbieden. In het Radio 1 Journaal zegt hij: 'Ik heb in mijn leven al zo vaak sorry gezegd, daar kan deze ook bij.Excuses aanbieden vind ik een stapje te ver.'

De Iraanse ambassade laat weten dat de Iraniërs die in Nederland wonen de 'beschamende actie' afkeuren en een openlijk excuses van Krol willen, maar Krol heeft geen spijt. Krol: 'Als ik zie dat het zelfs een discussie is geworden in het Iraanse parlement, dan denk ik: oei, je hebt dus wel een hele gevoelige snaar geraakt. En als dat het begin is van een discussie die zorgt voor iets beters, dan ben ik oprecht heel blij.'

Woordvoerder Buitenlandse Zaken van de SP, Sadet Karabulut, heeft aan De Telegraaf laten weten dat zij de nootjes inderdaad heeft ontvangen. Ook SP-voorvrouw Lilian Marijnissen heeft het cadeautje uit Iran gekregen, meldt ze via haar woordvoerder aan de krant.