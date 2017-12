VID verwacht flinke files op tweede kerstdag

Op het hoogtepunt verwacht de Verkeersinformatiedienst (VID) richting de 100 kilometer snelwegfile.Dat is flink meer dan in de afgelopen jaren. Dit meldt de VID dinsdag.

Doordat de economie in de lift zit en het consumentenvertrouwen hoog is, is de kooplust toegenomen en dit zal zich vertalen in drukte op de weg, aldus de dienst. Tweede kerstdag was bij uitstek altijd al een dag waarop veel mensen een bezoek brengen aan meubelboulevards, winkelcentra, pretparken, recreatiegebieden of familie. Dit jaar moet men rekening houden met het feit dat nog meer mensen eropuit zullen trekken met als gevolg meer files.

Volgens de VID zal de drukte op tweede kerstdag rond het middaguur beginnen en aanhouden tot etenstijd.