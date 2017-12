Ruim 5 miljoen euro voor Serious Request

De actie van 3FM Serious Request 2017 heeft maar liefst 5.026.144 euro opgebracht. Dit heeft 3FM Serious Request zondagavond bekendgemaakt.

'Wat een fantastisch bedrag, en dat allemaal dankzij jullie! Zo veel liefde voor iedereen die in actie is gekomen!', aldus 3FM SR.

Glazen Huis

Afgelopen maandag 18 december startte de actie officieel toen de drie 3FM dj's Sander, Angelique en Domien werden opgesloten door Frans Timmermans in het Glazen Huis in Apeldoorn.

De afgelopen week werden tal van acties opgezet om zoveel mogelijk geld op te halen voor het thema van dit jaar dat als doel heeft om zo veel mogelijk door crisis verscheurde families weer bij elkaar te krijgen.

Kerst is samen zijn

Kerst is een tijd van samen zijn. Dat geldt helaas niet voor iedereen. Wereldwijd zijn meer dan 4 miljoen mensen op zoek naar hun dierbaren. Vanuit het Glazen Huis in Apeldoorn riepen de 3FM dj’s het hele land op om geld in te zamelen voor het Rode Kruis, met als doel vermisten op te sporen en het contact te herstellen. Samen, met de hulp van hopelijk heel Nederland, brengen we een ouder, broertje of een zusje weer thuis.

