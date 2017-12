Vrouw dood aangetroffen in steegje in Tilburg

Een passant heeft zaterdagavond in Tilburg het lichaam van een vrouw op straat aangetroffen waarop direct de hulpdiensten werden ingeschakeld. Hierbij werd duidelijk dat hulp niet meer mocht baten en de vrouw was overleden.

'We houden rekening met een misdrijf en daarom is er een Plaats Delict (PD) gemaakt, zo heeft de politie laten weten.

Plaats Delict

Het lichaam van de vrouw, waarvan de identiteit nog onbekend is, werd rond 21.50 uur gevonden in een klein steegje aan de Hoogvensestraat. De politie heeft een afzetting gemaakt rond het PD en is een groot onderzoek begonnen.

Forensisch onderzoek

Daarbij zijn forensische rechercheurs bezig om eventuele sporen veilig te stellen en verricht de politie buurtonderzoek. De politie heeft het PD in de nacht van zaterdag op zondag bewaakt. Het politieonderzoek gaat zondag verder.

Doodsoorzaak onduidelijk

Op dit moment is de doodsoorzaak nog niet duidelijk, maar de politie houdt rekening met een misdrijf. Een schouw en een sectie zullen de aankomende dagen uit moeten wijzen waaraan de vrouw is overleden.

Team Grootschalige Opsporing

Diezelfde avond werd een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgericht. Dat betekent dat zo’n twintig rechercheurs zich fulltime met de zaak bezig houden. Er werden direct getuigen gehoord en er werd een buurtonderzoek gedaan.

Uiteraard worden ook alle beschikbare bewakingsbeelden nauwkeurig bestudeerd in de zoektocht naar een mogelijke dader en het antwoord op de vraag wat aan het incident vooraf ging.

Getuigen

De politie is op zoek naar mensen die meer over dit incident weten. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000.

