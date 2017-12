Automobilisten tanken water bij tankstation

Door een fout van de toeleverancier tankten de automobilisten water in plaats van benzine. De ANWB moest er aan te pas komen om de automobilisten, die na een tankbeurt stil kwamen te staan, weer op weg te helpen.

Hoe het water in de opslagtank van de Tango is gekomen, zou te maken hebben gehad met de toeleverancier van brandstoffen. "Er heeft water in hun vat gezeten in plaats van benzine."

Tango heeft de automobilisten beloofd de schade via hun verzekering te vergoeden. Het zou gaan om zo'n tien gedupeerden.

