Oproep: Wie heeft in Groningen mijn harige 'monstertje Pluisje' gezien?

Wie in de Groningse Rivierenbuurt woont, moet niet schrikken wanneer men een vogelspin tegen het lijf loopt in bijvoorbeeld je slaapkamer.

Sinds 18 december is de eigenaar de spin, een Mexicaanse roodknie tarantula, kwijt. ''Ze is een echt knuffelmonster en is dus niet bang voor mensen. Ze luistert naar de naam Pluisje en is heel lief,'' aldus de eigenaar tegenover RTV-Noord.

Inmiddels heeft het 'baasje' via vermist-posters in de wijk een oproep gedaan aan de wijkbewoners om uit te kijken naar het 'monstertje'.

Weglopertje

Waarschijnlijk is 'Pluisje' geen geboren Groningse. In 2012 heeft ze ook al eens de poten genomen in haar toenmalige woonplaats Ridderkerk.

