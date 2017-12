Twee veroordeelde jihadisten krijgen geen Nederlands paspoort meer

Geen acute dreiging

Dit meldt de Telegraaf zaterdag. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het bericht bevestigd . De twee mannen zijn nog in Nederland. Volgens de krant gaat het om twee broers die zich in Rotterdam ophouden. Wie de mannen zijn,waar ze vandaan komen en wat ze hebben gedaan kon de woordvoerder van het ministerie niet zeggen. Het ministerie bevestigt alleen dat de mannen op vrije voeten zijn, de opgelegde straf achter de rug hebben en dat er geen sprake is van een acute dreiging.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil ondanks het feit dat er geen sprake is van een acute dreiging het duo toch het Nederlandse paspoort afnemen, omdat 'het kabinet vindt dat mensen met een dubbele nationaliteit die dit soort misdaden plegen het Nederlanderschap moeten kwijtraken'.. Dat is sinds 2010 wettelijk mogelijk.

Vier uitgereisde jihadisten

Het kabinet besloot eerder dit jaar om van vier uitgereisde jihadisten die niet waren veroordeeld voor een terroristisch misdrijf het Nederlanderschap af te nemen. Toenmalig minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) deed dat op basis van 'heel zorgelijke informatie van de inlichtingendiensten over hun aanwezigheid in terroristisch gebied'. Het was voor de eerste keer dat Nederland dat toen deed.