Nummers aanvragen voor 3FM Serious Request 2017 kan vanaf nu!

Yes, dat lees je goed: je mag weer! Vanaf nu kun je je favoriete nummers weer aanvragen voor 3FM Serious Request, in ruil voor een donatie voor het Rode Kruis', zo laat #FM vrijdagmiddag weten. 'Daarmee zamelen we dit jaar geld in om verscheurde families in conflictgebieden weer bij elkaar te brengen', aldus #FM.

Vraag een nummer aan

Ga je voor een kerstklassieker, jeugdsentiment of de lekkerste hits uit 2017? Wil je dansen, zachtjes een traantje wegpinken of gewoon lekker naar je favoriete liedje luisteren? Alles mag, alles kan. Via 3FM.nl/seriousrequest kun jij een liedje kiezen en daar een bedrag naar keuze voor doneren. Zo simpel is het echt. En dan is het ook nog eens allemaal voor het goede doel, mooi toch? Succes met kiezen!

3FM Serious Request 2017

Voor de veertiende editie van 3FM Serious Request wordt het Glazen Huis opgebouwd op het Marktplein in Apeldoorn. Dit is de eerste keer dat het Glazen Huis in de provincie Gelderland staat. 3FM-dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn maken van 18 tot en met 24 december non stop radio vanuit het Glazen Huis, zijn online en op tv te volgen, en roepen heel Nederland op om in actie te komen voor deze stille ramp.

Conflictgebieden

In de week voor Kerstmis haalt NPO 3FM samen met heel Nederland geld op om ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. In conflictgebieden, zoals in Nigeria en de Democratische Republiek Congo, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van 3FM Serious Request sporen Rode Kruis-hulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact met hun familie en brengen ze hen weer thuis.