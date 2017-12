Verdachte vernielen joods restaurant voor de rechter

'De man gooide op donderdagochtend 7 december de ruiten van een joods restaurant in Amsterdam-Zuid hebben in en stal een vlag', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Gehoord

De man is na zijn aanhouding diverse malen uitgebreid door de politie gehoord. Zijn woning is doorzocht en computerapparatuur is in beslag genomen en onderzocht. Ook is hij door een psychiater onderzocht.

Vrijgelaten

Op grond van dit gehele onderzoek , en in samenhang met wat hij heeft verklaard, heeft het OM besloten de man twee dagen na aanhouding met een dagvaarding voor vernieling en diefstal heen te zenden. De man heeft een locatieverbod opgelegd gekregen en hij moet contact onderhouden met de reclassering.

Tijdens de openbare zitting op 20 december zal de officier van justitie het standpunt van het OM uiteenzetten en een eis formuleren. Hierbij zal de context waarbinnen de feiten zijn gepleegd worden meegenomen.