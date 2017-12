Politie vraagt hulp aan woonbootbewoners Leeuwarden bij zoektocht naar Remon Bruinsma

Woonbootbewoners in Leeuwarden hebben van de politie het verzoek gekregen om onder hun woonark te kijken. Dit in verband met de zoektocht naar Remon Bruinsma.

Vrijwilligers van de Stichting Veteranen Search Team en agenten hebben donderdag gezocht in een natuurgebied ten oosten van Leeuwarden. De politie had geen aanwijzingen dat Remon hier was, maar het gebied ligt op de route naar het huis van Bruinsma in Zwaagwesteinde. De politie wil zekerheid hebben dat Remon daar echt niet geweest is.

De 18-jarige man verdween in de nacht van 30 november op 1 december na een avond stappen. Een zoektocht met duikers, speurhonden en helikopters leverde niets op