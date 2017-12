Problemen met LPG-installatie in auto

Hulpdiensten in Boxtel werden donderdagmorgen rond 11.00 gealarmeerd voor een gaslek aan de Baanderherenweg. Nabij het BP tankstation stond een personenwagen die problemen had met de LPG-installatie in de auto.

De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het voertuig uitvoerig. Of de problemen aan de LPG-installatie zijn ontstaan naar aanleiding van het tanken is ons niet bekend. De situatie rond het voertuig is inmiddels dusdanig veilig waarna de hulpdiensten rechtsomkeer hebben gemaakt. Wel is de omgeving van het voertuig nog afgezet met lint. De eigenaar van het voertuig zal zelf zorgdragen voor een verdere afwikkeling. Er raakte niemand gewond.