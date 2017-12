Politie pakt twee gewapende overvallers

Na een gewapende overval op een juwelierszaak in Nieuwleusen woensdagmiddag heeft de politie twee verdachten opgepakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Leeuwarden en een 46-jarige man uit Houten.

De juwelierszaak aan de Burgemeester Bacxlaan werd omstreeks 13.40 uur overvallen door een gewapende man. Er waren op dat moment meerdere klanten in de zaak. Onder dreiging van een vuurwapen of iets wat daarop leek wist de dader geld en een partij sieraden buit te maken waarna hij de zaak uit liep. Vervolgens zou hij in een auto zijn gestapt en weggereden.

Mede op aanwijzingen van getuigen wist de politie de identiteit van de vermoedelijke daders te achterhalen. Ze werden in de loop van de middag en vroege avond aangehouden op twee adressen in Ommen. Op een van de adressen werd ook de buit en een (vuur)wapen aangetroffen. De twee verdachten zitten voorlopig vast voor onderzoek en verhoor.