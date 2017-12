Bestuursleden Satudarah opnieuw de cel in

Twee landelijke bestuursleden van motorclub Satudarah moeten opnieuw de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bevolen, nadat het Landelijk Parket van het OM hoger beroep instelde tegen de beslissing van de rechtbank Overijssel om hen voorlopig vrij te laten.

De verdachten uit Tilburg en Maastricht hebben zich vandaag gemeld bij de politie. Zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezig houdt met afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel.

Een derde bestuurslid van de motorclub zit sinds zijn aanhouding in oktober in voorlopige hechtenis. Een van de oprichters van de zogenoemde Outlaw Motorcycle Gang is voortvluchtig. Het gaat om de 52-jarige Michel B., die op de nationale opsporingslijst is geplaatst.