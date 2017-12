Celstraffen geëist voor verduisteren 1,2 miljoen euro

Groot geldbedrag

Een bedrijf uit Singapore had het grote geldbedrag naar de rekening van het bedrijf van de Hagenaar overgemaakt, maar het geld was helemaal niet voor zijn bedrijf bestemd. Toch werd een aanzienlijk deel van het geld overgemaakt naar andere rekeningen, waaronder naar die van de 27-jarige Turkse man. Ook namen de Hagenaar en zijn oom, de 46 jarige Turkse man, dagelijks grote geldbedragen van de rekening op.

Valse stukken

De officier van justitie denkt dat de 46-jarige Turkse man de spil in het web was. Bij hem thuis werden administratie en bankpassen van de bedrijven van de twee andere verdachten gevonden. Deze twee verdachten hadden niet alleen geld opgenomen, maar ook op verzoek van de 46-jarige verdachte deels valse stukken aan de bank gegeven om te doen alsof het geld wel van hun was.

Witwassen

Tegen de 46-jarige Turkse man eist de officier van justitie een gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden waarvan 6 voorwaardelijk, voor verduistering en witwassen. De 26-jarige Hagenaar zou de cel in moeten voor 159 dagen waarvan 60 voorwaardelijk, plus een taakstraf van 240 uur, voor verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. De 27-jarige Turkse man tenslotte zou 122 dagen gevangenisstraf moeten krijgen, waarvan 30 voorwaardelijk, voor witwassen.

Terugbetalen

In totaal kon van de bijna 1,2 miljoen euro nog een bedrag van bijna 950.000 euro worden veiliggesteld door de bank, onder meer door transacties terug te draaien. De rest van het bedrag dient volgens de officier van justitie te worden terugbetaald door de verdachten.