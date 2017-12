In Zeeland aangespoelde walvis gaat naar destructiebedrijf

'De walvis ligt nu nog in de buitenhaven van Neeltje Jans, in de buurt van waar het zoogdier werd gevonden', zo laat Rijkswaterstaat woensdag weten.

Doodsoorzaak walvis onbekend

De 13 m lange walvis is al in verregaande staat van ontbinding. Rijkswaterstaat heeft met Naturalis overlegd en er wordt verder geen uitgebreid onderzoek gedaan. Wel worden DNA-monsters afgenomen en metingen gedaan door medewerkers van de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht (UU).

De doodsoorzaak van deze walvis is nog onbekend. Het is de tweede dode walvis die deze maand aanspoelt in Zeeland. Op 1 december 2017 spoelde een potvis aan op het strand bij Domburg. In augustus spoelde een potvis aan op Texel.