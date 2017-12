Auto te water, 1 inzittende uit water gehaald

Dinsdag is in Maassluis aan het einde van de middag ter hoogte van de scheepswerf aan de Govert van Wijnkade een auto te water geraakt.

Auto snel gezonken

Ten tijde van het ongeval bevonden zich een onbekend aantal personen in het voertuig. De auto is vrij snel gezonken, waarna een duikploeg van de brandweer op zoek is gegaan naar mogelijke inzittenden van het voertuig.

Traumaheli

Eén persoon is uit het water gehaald en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De traumahelikopter is ook ter plaatse gekomen en heeft medische assistentie verleend. Of de gladheid met de oorzaak van het ongeval te maken heeft, is niet bekend maar wel waarschijnlijk.