Laffe tieners beroven invalide man (69) in rolstoel

Tasje weggegrist

Omstreeks 14.50 uur rijdt de 69-jarige Vlissinger met zijn elektrische rolstoel over de Lange Zelke. Ter hoogte van de bakker komt een fietser naast hem rijden met achterop nog een tweede persoon. Deze stapt af, grist het tasje dat het slachtoffer om zijn nek draagt mee en springt weer achterop de fiets. Vervolgens verdwijnen beide personen op de fiets rechtsaf de Walstraat in. Het lege tasje wordt op straat gegooid.

Aangifte gedaan

Het geschrokken slachtoffer heeft van de straatroof aangifte gedaan bij de politie. Hij kan van de daders slechts een summier signalement geven. Het zou gaan om twee jongens van een jaar of 14 met een lichtbruine huidskleur.

Getuigen gezocht

'Wij zijn op zoek naar mensen die op dinsdagmiddag 12 december omstreeks 14.50 uur in de Lange Zelke getuige zijn geweest van de beroving. Hebt u informatie die ons kan helpen bij ons onderzoek? Deel deze dan met ons via 0900 8844, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 0800-7000 of het meldingsformulier van M. (BVH 2017298643). In het bijzonder willen wij spreken met de vrouw die het lege tasje heeft opgeraapt en aan het slachtoffer heeft teruggeven', aldus de politie.