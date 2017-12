Geen nieuwe besmettingen vogelgriep

Naar aanleiding hiervan wordt de vervoersregeling die voor een zone van 10 kilometer voor het gebied is afgekondigd, op enkele punten en onder voorwaarden aangepast.

Het vervoer van slachtkuikens van buiten het gebied naar het pluimveeslachthuis G.P.S. is onder voorwaarden toegestaan via een speciaal aangewezen route. Het vervoer van pluimveemest van buiten de 10 kilometer zone naar een mestverwerkingsbedrijf is onder voorwaarden toegestaan via een speciaal aangewezen route. Het vervoer van consumptie-eieren van buiten het 10 kilometer gebied naar twee eiverwerkersbedrijven is onder voorwaarden toegestaan via een speciaal aangewezen route en met in achtneming van een goedgekeurd hygiene protocol.