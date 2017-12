Twee Amsterdamse misdrijven in Opsporing Verzocht

Overleden

Daarbij kwam de 25-jarige Youssef El Kahtaoui om het leven. Youssef stopte ter hoogte van een shishalounge voor het stoplicht. Hij stapte uit de auto en werd dodelijk geraakt. Op de plaats delict is DNA van de vermoedelijke schutter aangetroffen.

Brute woningoverval

De tweede Amsterdamse zaak in de uitzending is een overval. Op donderdag 14 september 2017 werd op klaarlichte dag een hardwerkende 56-jarige man met veel geweld overvallen in zijn huis aan de Herman Gorterstraat. Rond 11.15 uur kwamen twee mannen met gele veiligheidshesjes aan de deur bij de woning in Amsterdam-Zuid.

Maserati meegenomen

De bewoner verwachtte een pakket en opende de deur. De vermeende koeriers bleken woningovervallers en overmeesterden de man. Ze bedreigden hem met een vuurwapen en sloegen hem daarmee. Daarna bonden ze hem vast en doorzochten het huis. Ze namen onder andere sieraden, horloges en een voor de deur geparkeerde grijskleurige Maserati mee. Dat voertuig werd later achtergelaten op de Pieter Postsingel in Amsterdam-West. Het slachtoffer raakte gewond en een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis.

Het onderzoeksteam roept getuigen voor beide zaken op contact op te nemen via de Opsporingstiplijn (0800-6070), Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of met de Criminele Inlichtingen Eenheid via 079-3458999. De uitzending van Opsporing Verzocht begint dinsdagavond 12 december om 20.30 uur op NPO 1 en wordt woensdag om 12.25 uur herhaald op NPO 2.