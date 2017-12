Ruim 400 vluchten op Schiphol geschrapt om sneeuwval

Sneeuwploeg

De sneeuwploeg van Schiphol moest afgelopen nacht al aan de bak om alle banen weer sneeuwvrij te krijgen. Helaas was dit maar voor korte duur want maandagmiddag viel er vanaf 14.00 uur al weer nieuwe sneeuw waardoor de sneeuwploeg opnieuw aan de slag kon.

12 sneeuwschuivers

Daarbij werden net als vannacht maar liefst 12 sneeuwschuivers ingezet om de grote baanoppervlakken snel sneeuwvrij te krijgen. Ondanks alle inspanningen en de aanhoudende sneeuwval vanmiddag die naar verwachting tot minstens 19.00 uur zal aanhouden, kregen vliegtuigmaatschappijen en hun reizigers te maken met vertragingen en annuleringen.

400 vluchten geschrapt

Schiphol gaf maandagmiddag aan dat ongeveer 1 op de 3 vluchten niet door konden gaan. Het gaat hier om een aantal van ruim 400 vluchten. 'We houden de hele dag rekening met verminderde baancapaciteit door de verwachte sneeuw. En net als gisteren vegen we met behulp van twee teams met elk ongeveer twaalf sneeuwschuivers zoveel mogelijk de start- en landingsbanen schoon. Naast het vegen van de banen, worden ook vliegtuigen ijs- en sneeuwvrij gemaakt zodat zij veilig kunnen opstijgen', aldus Schiphol.

Check actuele info

Schiphol raadt daarom reizigers aan actuele informatie over hun vlucht goed in de gaten te houden via de site, app en bij hun luchtvaartmaatschappij. Houd ook rekening met mogelijk extra reistijd naar de luchthaven.