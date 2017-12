Elf vluchtelingen, onder wie een zwangere vrouw, aangetroffen in verzegelde koelwagen

Waarschijnlijk hebben de vluchtelingen twee dagen in de verzegeld koelwagen gezeten. Onder hen was ook een zwangere vrouw, zo weet Omroep Brabant. De Poolse vrachtwagenchauffeur was onderweg vanuit België, de vluchtelingen zijn vermoedelijk afkomstig uit Eritrea. De chauffeur van de wagen is niet aangehouden, omdat hij gelijk nadat hij doorkreeg dat er in zijn verzegelde vrachtwagen mensen zaten, de politie heeft ingeschakeld. De vluchtelingen verkeren allemaal in goede gezondheid. Ze zijn aangehouden en zijn naar het politiebureau in Eindhoven gebracht.