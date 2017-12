Op 1 januari 2018 alle postbezorgers in vaste dienst

In ieder geval is concurrentie ten koste van arbeidsvoorwaarden niet wenselijk. Postbezorgers moeten, zeker in een krimpende markt, kunnen rekenen op eerlijk werkgeverschap. Postbedrijven moeten daarom per 1 januari 2018 met minimaal tachtig procent van hun postbezorgers een arbeidsovereenkomst hebben. Dat heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vandaag, mede namens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Arbeidsovereenkomst

Staatssecretaris Keijzer: “Postbezorgers werken aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Een prioriteit van dit kabinet is voldoende bescherming bieden aan deze groepen. Postbedrijven moeten al enkele jaren toegroeien naar de zogenoemde 80%-norm. Er is dus voor hen voldoende tijd geweest om dit te realiseren. Veel postbedrijven zetten ook medewerkers met een arbeidsbeperking in. Als zij worden ingehuurd via een zogenoemde banenafspraak of quotumregeling, ga ik regelen dat ook zij mogen meetellen voor de opgelegde 80%-norm.”

Het ‘tijdelijk besluit postbezorgers’ dateert uit 2011 en verplichtte postbedrijven om oorspronkelijk per 30 september 2013 met tachtig procent van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst te hebben. Door een wijziging van de Postwet per 1 januari 2017 diende ook het ‘tijdelijk besluit’ zelf aangepast te worden.



Tijdens de demissionaire periode na de verkiezingen van 2017 verklaarde de Tweede Kamer deze wijziging echter controversieel, waardoor het besluit nog niet kon worden bekrachtigd. Het nieuwe, voorgenomen besluit gaat gelden per 1 januari 2018. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is als toezichthouder verantwoordelijk voor de naleving.

Postdialoog om dienstverlening betaalbaar en betrouwbaar te houden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is als vervolg op de afgelopen zomer gepubliceerde ’Analyse toekomst postmarkt’ ook een zogenoemde postdialoog aan het voorbereiden. Samen met betrokken bedrijven, werknemers, consumenten en overige belanghebbenden gaat daarin gewerkt worden aan herziening van de regels voor de markt om de dienstverlening betaalbaar en betrouwbaar te houden.