Is een dakkapel snel terugverdiend?

Wat zijn de mogelijkheden?

Een dakkapel kopen is geen kleine investering. De prijs begint bij zo'n 2000 euro en kan oplopen tot 10.000 euro. Een houten dakkapel is de goedkoopste optie, hoewel zink, kunststof iets duurder zijn in aanschaf vergen ze echter amper onderhoud en gaan langer mee. De opties zijn eindeloos, zo kun je denken aan horren, kunststof kozijnen, soort ramen, de helling van het dak en meer. Hoe gekker je het maakt des te hoger de prijs.

De terugverdientijd

Als je een dakkapel van zo'n 6000 euro laat plaatsen kun je rekenen op een terugverdientijd van 3 a 4 jaar. Bovendien zal de verkoopsnelheid flink toenemen. Dit hangt natuurlijk wel af van de type woning. Bij een villa met 6 kamers heeft het weinig waarde om met een dakkapel meer waarde te creëren. Een rijtjeshuis met 3 slaapkamers kan echter wel zorgen voor een flinke verhoging in de verkoopprijs. Een andere tip die we je kunnen meegeven is om bouwtechnische aanpassingen te doen ipv het laten plaatsen van een smaakgevoelige keuken of badkamer. Zo verdien je je geld het snelst terug. Een dakkapel moet bij je huis passen en effectieve meerwaarde hebben.

Stel dat je hebt geïnvesteerd in een dakkapel van 7500 euro. Dan kun je rekenen op een waardevermeerdering van 50 tot 70 procent van het geïnvesteerde bedrag. De voorwaarde is echter wel dat het werk degelijk is uitgevoerd. We raden je wel aan om een dakkapel te kopen om er zelf van te genieten en niet voor een toekomstige koper.

Formule

Wil je het zelf uitrekenen? Dat kan door het aantal m2 woonoppervlakte die je toevoegt door een dakkapel te delen door 1 vierkante meter. De een noemt het terugverdientijd en de ander waardevermeerdering. Hoe dan ook een dakkapel is een goede investering in jouw huis. Als je met een dakkapel 5 m2 bij kan krijgen en je hebt een woonoppervlakte van 50 m2 dan krijg je 10% meer woonoppervlakte en heb je echt wat toegevoegd.