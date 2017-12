Geen aanwijzingen misdrijf onderzoek dode man (24) Apeldoorn

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen gevonden die wijzen op een misdrijf in het onderzoek naar de maandagochtend dood gevonden jongeman bij een woning in Apeldoorn. 'Er volgt nog wel een toxicologisch onderzoek om een misdrijf definitief uit te sluiten', zo heeft de politie woensdagmiddag laten weten.

Bij woning gevonden

Afgelopen maandagochtend werd de 24-jarige man gevonden bij een huis aan het Boomblauwtje in Apeldoorn. De politie werd gealarmeerd en er werd meteen een onderzoek opgestart omdat niet duidelijk was hoe de man om het leven was gekomen. Een misdrijf kon op dat moment niet uitgesloten worden.

Onderzoek tot nu toe

Forensisch rechercheurs hebben ter plaatse sporenonderzoek gedaan, daarbij werd een mobiele werkplek van de politie ingezet (PD-unit). In de buurt werden getuigen gehoord om zo een beeld te krijgen van wat zich in de omgeving heeft afgespeeld. Verder is er op woensdag sectie verricht op het lichaam van de man om de doodsoorzaak vast te stellen.

Toxicologisch onderzoek

Tijdens dit onderzoek zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf gevonden. De politie gaat er op dit moment dus vanuit dat er geen anderen betrokken zijn geweest bij de dood van de man. Er wordt nog wel toxicologisch onderzoek gedaan door het NFI. De uitslag van dit onderzoek laat vermoedelijk enkele maanden op zich wachten.

Privacy

Als er in een onderzoek geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf, geeft de politie verder geen informatie over een doodsoorzaak of over achtergronden bij het overlijden van iemand. De politie beseft dat mensen dit wel graag willen weten, maar de privacy van de overledene en de nabestaanden gaat voor.