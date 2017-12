Vrouw aangehouden voor achterlaten jongetje op CS

De vrouw die werd gezocht in verband met het aangetroffen jongetje op CS is zojuist, dankzij tips van alerte burgers, aangehouden.

Naar haar betrokkenheid wordt verder onderzoek gedaan.

Zondagmiddag 26 november is een jongetje zonder begeleiding aangetroffen op het Centraal Station in Amsterdam.

Het is op dit moment niet duidelijk wie het jongetje is en aan wie hij toebehoort. De politie vermoedt dat het kind mogelijk is achtergelaten op het station. Onderzoek naar camerabeelden op het station heeft duidelijk gemaakt dat de jongen eerder in het gezelschap was van de vrouw die vandaag is aangehouden.

Het kindje, vermoedelijk rond de vier of vijf jaar oud, verkeert in goede gezondheid en hij is opgevangen door een pleeggezin. Tot op heden heeft niemand contact opgenomen met de politie om zijn vermissing te melden. Het is niet duidelijk uit welk land hij komt.