Medewerkster casino Breda jaagt overvaller weg

Achterzijde pand

Rond 08.10 uur vanochtend deed een medewerkster aan de achterzijde van het pand aan de Nieuwstraat een deur open en werd vastgepakt door een man. De vrouw wist zich te bevrijden en schreeuwde.

Mannen

De vermoedelijke overvaller riep nog om hulp naar twee personen die in de buurt stonden. Het is onduidelijk of deze mannen ook bij de overvalpoging betrokken waren. Agenten hebben in de omgeving tevergeefs gezocht naar de mannen. Er raakte niemand gewond.

Getuigen

De politie vroeg publiek via Burgernet om mee uit te kijken naar de dader. Het zou gaan om een lange man van ongeveer 40 jaar met een smal postuur en blond haar. Tijdens het incident liepen een mevrouw en twee mannen langs die mogelijk iets gezien hebben. De politie wil graag met hen in contact komen.