Man die vrouw Mediapark gijzelde onderzocht bij Pieter Baan Centrum

Dinsdag is op de pro forma zitting van de rechtbank in Lelystad bekendgeworden dat de 33-jarige man uit Den Haag, die op 17 augustus 2017 een vrouw gijzelde op het Mediapark in Hilversum, zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC).