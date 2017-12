Verkoop kerstbomen nog voor pakjesavond van start

Sinds begin deze week staan bij Verheggen de bomen weer uitgestald en zijn de eerste bomen alweer verkocht, aan zowel particulieren als bedrijven. ''We merken dat de verkoop dit jaar opnieuw vroeger begint dan voorgaande jaren'', dus ook wij moeten voor onze klanten zorgen dat er genoeg bomen in huis zijn'', aldus Rinus en Coby Verheggen die al sinds 1980 in de kerstbomenverkoop zitten.

Maar ook de gemeente Den Bosch is er dit jaar vroeg bij. Amper één dag na zijn aankomst in Den Bosch is op de Parade al een gigantische kerstboom geplaatst. Ook de rest van het plein werd al aangekleed. De zogeheten Joris kerstboom op de Parade is al jaren een publiekstrekker. Mensen hangen in de boom kaarten, brieven, bidprentjes en foto’s van dierbaren die ze willen herdenken.

Tip van Rinus: Koop een boom van een goede kerstbomenhandelaar. Veel bomen worden al gerooid bij een veel te hoge temperatuur waardoor de boom snel naalden verliest.

De kerstbomen zijn dit jaar wel iets goedkoper geworden. Zo betaalde je vorig jaar gemiddeld nog 35 euro voor een echte Nordmann, dit jaar is deze zelfde boom vijf euro goedkoper.