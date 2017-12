Het wordt koud met winterse neerslag

Vanavond en komende nacht neemt de buiigheid landinwaarts af en ontstaat er vooral in de oostelijke helft van het land nevel en lokaal mist. De minimumtemperatuur ligt landinwaarts rond het vriespunt, langs de kust blijft de temperatuur ruim boven nul. Landinwaarts is de wind overwegend zuidwestelijk en zwak. Aan zee waait de wind matig uit noord tot noordwest.

Morgen komt er landinwaarts in de ochtend nog op enkele plaatsen mist voor, die geleidelijk oplost. De nevel en laaghangende bewolking zijn mogelijk hardnekkig en kan ook in de middag aanwezig blijven. Elders is het wisselend bewolkt en komen er met name in de kustprovincies enkele buien voor, mogelijk met korrelhagel. De middagtemperatuur komt rond 6°C uit, maar in het oosten blijft het kwik mogelijk lokaal op 3°C steken. De wind is landinwaarts zwak uit richtingen tussen west en zuid, in de kustprovincies is de wind noord tot noordwest en matig, aan zee mogelijk af en toe vrij krachtig.