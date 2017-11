Klemgereden stier geeft zich over en legt poten op motorkap politieauto

Het leek wel een scene uit een heuse Western toen woensdagochtend in het Gelderse Duiven een loslopende stier uiteindelijk door een flink aantal politieauto's en een aantal burgers tot bedaren kon worden gebracht en kon worden ingesloten.

Een apart geval!

'Vanochtend werd onze meldkamer gebeld vanwege een loslopende stier op het industrieterrein in Duiven. Hij had ook al een aantal omstanders aangevallen. Gevreesd werd dat het arme dier verder in paniek zou raken en de snelweg op zou gaan. Als dat zou gebeuren, zouden de gevolgen niet te overzien zijn...', schrijft één van de agenten op Facebook.

Dierenarts

'Door de collega's ter plaatse werd contact opgenomen met een dierenarts over het handelen; immers maken wij dit ook niet vaak mee. De stier was volledig door het dolle heen!', stelt de agent

'Inboxen'

Besloten werd over te gaan tot het zogenaamde 'inboxen', het insluiten door dienstvoertuigen om het dier zijn vrijheid te ontnemen. 'Inboxen doen wij vaker, te denken na een achtervolging ter aanhouding', aldus de agent.

Verdoofd

Uiteindelijk slaagde de politie, dankzij de inzet van meerdere eenheden én enkele burgers, waar de politie dankbaar voor is, om het dier in te sluiten zijn. De dierenarts kwam ter plaatse en verdoofde het dier. Deze houdt hier gelukkig niets aan over. Ook zijn er geen gewonden gevallen.

Hilarische foto

Wel leverde het een hilarische foto op die de politie ons niet wilde onthouden. Op de foto is de stier te zien die zijn beide voorpoten op de motorkap van een politieauto heeft gelegd.