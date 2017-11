Gewonde man verdachte in zaak mishandeling dominee Gelderse Rhenoy

Er zijn ontwikkelingen in de zaak van de zware mishandeling van een vrouwelijke dominee in het Gelderse Rhenoy. 'Er nog niemand aangehouden, maar de politie heeft wel een verdachte op het oog', zo laat de politie woensdag weten.

Man aangetroffen

'Dinsdagmiddag werd een man aangetroffen die dringend medische hulp nodig had. Agenten die ter plaatse kwamen hebben hulp verleend. De agenten stuitten echter ook op informatie die deze man in verband brengt met de mishandeling van de vrouw in Rhenoy', aldus de politie.

Verdachte op het oog

De politie heeft deze man nu als verdachte op het oog. Vanwege de medische toestand van de man kan hij tot nu toe niet verhoord of aangehouden worden. De politie doet wel op andere manieren onderzoek om meer informatie over zijn mogelijke rol te krijgen.

Getuigen

Omdat de politie nog niet het verhaal van het slachtoffer en de mogelijke betrokken man heeft kunnen horen, wordt er nogmaals een beroep op getuigen gedaan. De politie roept daarom nogmaals mensen op die dinsdagmiddag in of rond Rhenoy iets opvallends gezien hebben dat te maken kan hebben met deze zaak om direct contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Veel vragen

Er worden door media en op social media veel vragen gesteld over deze zaak. Wat is er precies gebeurd in de kerk? En wat was de aanleiding voor de mishandeling? Het zijn vragen waar de politie nu nog geen antwoord op kan geven. Het onderzoek is in volle gang.

Door de medische toestand van het slachtoffer en van de man die mogelijk betrokken is, kost dat onderzoek tijd. Op dit moment kunnen er dan ook geen verdere mededelingen worden gedaan over deze zaak en de achtergronden. Zodra dit wel mogelijk is, zal de politie hier actief over communiceren.