Oud-rector gymnasium krijgt celstraf voor bezit kinderporno

Een voormalig rector van het Vierde Gymnasium in Amsterdam, Hans V. moet de cel in voor het bezit en het maken van kinderporno.

De man werd veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. V. fotografeerde stiekem tientallen leerlingen. Het beeldmateriaal werd daarna zo bewerkt dat het op kinderporno lijkt.

Ruim twee jaar geleden werd er bij V. al huiszoeking gedaan waarbij op verschillende gegevensdragers 19.339 foto's en 6.607 films aan pornografisch materiaal werden gevonden. Veel daarvan was gedownload. Dit meldt onder meer AT5. V. fotografeerde en filmde de leerlingen op school en tijdens schoolreizen. Daarna werden hun gezichten in pornografisch materiaal verwerkt. In onbewerkte vorm waren zijn video's wel erotisch van aard, daarbij werd tijdens gesprekken ingezoomd op het kruis van leerlingen.

V. had afgelopen toegegeven dat hij kinderporno keek. Hij zou ruim 70 contacten hebben met wie hij materiaal uitwisselde, aldus de lokale omroep. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat hij lijdt aan efebofilie, een seksuele voorkeur van een volwassene voor een puber.