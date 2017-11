Invallen bij bedrijven in strijdt tegen illegaal gokken

Op adressen in Almelo, Hengelo en Enschede hebben overheidsdiensten invallen gedaan bij bedrijven en is apparatuur in beslag genomen waarover het sterke vermoeden bestaat dat het gebruikt wordt voor illegaal gokken.

Ook werden boetes uitgedeeld voor onder andere overtredingen van de drank- en horecawet en de tabakswet. De controles vonden plaats aan de Nieuwstraat in Almelo, de Deldenerstraat in Hengelo en de Dr. Benthemstraat in Enschede.

De gecombineerde actie werd uitgevoerd door de drie gemeenten, daarbij ondersteund door Politie Oost-Nederland, de Kansspelautoriteit, Douane, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Veiligheidsregio Twente en het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost Nederland. Doel van de actie is het tegengaan van illegale gokactiviteiten. In Twente komen regelmatig signalen binnen van illegale goksituaties, bijvoorbeeld door meldingen van buurtbewoners. Er is behoefte en noodzaak om bij de aanpak hiervan integraal samen te werken om deze illegale situaties tegen te gaan.

Ondermijning

Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo en in Twente verantwoordelijk voor de aanpak van ondermijnende activiteiten, is blij met de aanpak: “Gokken lijkt onschuldig, maar zeker wanneer het illegaal gebeurt kan het aanzienlijke problemen opleveren. Denk aan schulden en alles wat daarmee gepaard gaat. Bovendien verdwijnen de door de aanbieders van de gokactiviteiten verdiende bedragen vaak in een zwartgeldcircuit waarmee andere criminele of maatschappij-ondermijnende activiteiten kunnen worden gefinancierd. Ook vormt het een aantasting van de openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat.”

Illegaal

Voor het aanbieden van kansspelmogelijkheden is in Nederland een vergunning nodig van de Kansspelautoriteit. Het aanbieden van kansspelmogelijkheden zonder vergunning is illegaal en wordt gezien als een ernstig vergrijp. Er is geen zicht op de geldstromen die er mee gemoeid zijn en er is geen controle mogelijk op een eerlijk verloop van de kansspelen. Illegaal gokken ondermijnt het financieel-economische stelsel en het overheidsbeleid ten aanzien van gokken. Ook is er geen zicht op personen die gokken, wat het bestrijden van gokverslavingen lastig maakt.