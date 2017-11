Rotterdamse politievrouw Sarah Izat mag hoofddoek dragen tijdens haar werk

Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens maandag bepaald. De aspirant agente stapte naar het college omdat zij zich gediscrimineerd voelt.

De Nationale Politie discrimineert een politiemedewerkster door haar niet toe te staan een hoofddoek te dragen in combinatie met haar uniform. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Het argument dat de politie hanteert voor dit verbod is volgens het College het bereiken van een neutrale en uniforme gezagsuitstraling en de veiligheid van de politieambtenaar. ''De politie heeft het College in dit geval niet voldoende kunnen overtuigen dat deze op zichzelf zwaarwegende belangen, noodzakelijk zijn om haar functie als assistent intake & service uit te voeren.''