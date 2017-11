Brand verwoest huis in Tilburg

In Tilburg is in de nacht van zondag op maandag een woning uitgebran

De brand brak uit even voor drieën aan de Wandelboslaan. Ondanks dat de brandweer de brand snel onder controle had is de schade groot. Het gezin wist zich zelf op tijd in veiligheid te brengen. Een man die rook had ingeademd, is door personeel van een ambulance ter plekke nagekeken.

Het huis is onbewoonbaar verklaard.