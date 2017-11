Twee jongeren (19) komen om het leven bij verkeersongeval in Holten

Bij een eenzijdig verkeersongeval op de Okkenbroekseweg in Holten zijn zaterdag 18 november rond 13.00 uur een 19 jarige jongen uit Rijssen/Holten en een 19 jarige jongen uit Raalte om het leven gekomen.

De twee jongens reden samen in de auto en door een onbekende oorzaak is de bestuurder de macht over het stuur verloren. De auto kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand. Beide jongens zijn ter plekke aan hun verwondingen overleden. De verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van dit verkeersongeval.