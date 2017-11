Man aangehouden voor enkele oplichtingen

De afgelopen tijd kreeg de politie vele meldingen en aangiften over een man die aan de deur om geld vroeg. Hierbij werden verschillende verhalen gebruikt. De ene keer was het een smoes dat hij een buurtbewoner was die zichzelf had buitengesloten. Er werd vervolgens om geld gevraagd voor een treinkaartje zodat hij een reservesleutel bij familie kon ophalen. Andere keren vroeg de man om geld voor een taxi of benzine. Het ging om bedragen die variëren van 5 tot 40 euro.

Aanhouding

Vanwege de maatschappelijk impact en de hoeveelheid meldingen en aangiften is de recherche een onderzoek gestart. Daarbij kwam al snel een verdachte in beeld. Het ging om een 30-jarige man uit Hilversum. Onderzoek kost tijd. Aangiften en meldingen worden zorgvuldig nagelopen, waarbij aanwijzingen en bewijs worden verzameld. Dit alles is nodig om tot een goed dossier te komen. Vrijdag 17 november kwam het onderzoek in de fase dat de verdachte buiten heterdaad in Hilversum kon worden aangehouden. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Onderzoek

Het onderzoek naar de meldingen en aangiften is nog in volle gang. De recherche zal het uitgebreide dossier opmaken en verzenden naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie beslist op grond van het dossier op welke wijze er een passende afdoening kan plaatsvinden.