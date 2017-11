Gezin valt politie aan

Omstreeks 11.00 uur was de politie bij de woning van het gezin. Hier moest, na een gerechtelijke uitspraak, een auto buiten gebruik worden gesteld. De gezinsleden weigerden echter de sleutels van de auto, die voor de deur stond, af te geven. Toen de politie een sleepwagen wilde bestellen, sloeg de vlam in de pan. De politie werd beledigd en bedreigd. Nadat de man in de auto wilde stappen en de politie probeerde om dit tegen te gaan, werd er zelfs geslagen, zodat de politiemensen de vrouwen weg moest duwen. Hierdoor lukte het de man in zijn auto te stappen.

Omdat de auto ingeklemd stond tussen een geparkeerd staande auto en bosschages, besloot de verdachte dwars door de beplanting heen te rijden. Hij ging er met hoge snelheid vandoor. De man reed zich even later echter klem op de Middelweg toen hij een tegenligger kreeg. Aanvankelijk wilde de verdachte de deur niet open doen, maar toen de wijkagent (die daar kantoor houdt) kwam kijken wat er aan de hand was, gaf de verdachte zich gewonnen.

De politie hield de man en de twee vrouwen aan. Zij zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De auto is alsnog buiten gebruik gesteld.