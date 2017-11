CliniClowns opent Museum der Verbeelding

Precies 25 jaar geleden liep de eerste CliniClown het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam binnen. Inmiddels zijn de CliniClowns 25 jaar verder en spelen ze door heel Nederland. In die tijd brachten ze ruim 1,2 miljoen kinderen vrolijkheid en lichtheid. Een ontmoeting met een CliniClown doet écht wat; kinderen ervaren bijvoorbeeld minder stress en angst. Het geheim? Dat zit ‘m in de kracht van verbeelding.

Er wordt vaak vanuit gegaan dat de inzet van CliniClowns is bedoeld voor afleiding en plezier alleen. De toegevoegde waarde reikt verder: de verbeeldingskracht van de clowns en de oprechte aandacht voor het kind komt de behandeling ten goede. Een pijnlijke behandeling wordt draaglijker en kinderen ervaren minder angst en stress. Hoe dat komt? Met verbeelding kan alles; beperkingen vallen weg en het kind heeft weer controle over de situatie.

De wetenschap bevestigt dit: “Als je je iets verbeeldt dan reageren je hersenen alsof het echt is. Alsof je dat ridderzwaard echt rondzwaait en echt op dat paard door de kasteelpoort galoppeert. Ervaring en verbeelding trekken in onze hersenen aan dezelfde touwtjes.” aldus Mark Mieras, wetenschapsjournalist en auteur van bestseller ‘Ben ik dat?’.

Museum der Verbeelding

In het pop-up Museum der Verbeelding worden bezoekers meegenomen in de bijzondere werkwijze van de CliniClowns. Aan de hand van waargebeurde verhalen, workshops en ontmoetingen met de clowns kan iedereen zelf ervaren wat de kracht van verbeelding doet. Zo kan je bijvoorbeeld meedoen aan de ziekenhuisbeddenrace en zwemt er een kinderarts rond in een aquarium! Het museum is gratis toegankelijk voor iedereen op 17, 18 en 19 november.

Van fronsende wenkbrauwen tot grote glimlach

In 25 jaar heeft CliniClowns haar toegevoegde waarde in de zorg wel bewezen. Bij de start in 1992 deden de CliniClowns nogal wat wenkbrauwen fronsen: een clown in het ziekenhuis vond ‘men’ toen behoorlijk absurd. Vandaag de dag spelen 76 CliniClowns in nagenoeg alle Nederlandse ziekenhuizen met een kinderafdeling. En dat niet alleen: CliniClowns zijn ook actief in revalidatieklinieken, hospices, op scholen en online.

De blik op de toekomst: verbeelding voor iedereen

CliniClowns gelooft dat de wereld wel wat meer verbeelding kan gebruiken. Iedereen in een kwetsbare situatie heeft baat bij de verlichting die verbeelding brengt. Daarom gaan de CliniClowns vanaf 2018 ook spelen in verzorgingshuizen, voor mensen met dementie. Dat stuit soms nog op dezelfde verbazing als toen de eerste clown 25 jaar geleden de kinderafdeling op liep. Toch is ook voor mensen met dementie het contact met de CliniClown van enorme waarde.