Het wordt een koude en natte Sinterklaasintocht

In intocht van Sinterklaas in Dokkum zaterdag zal koud en buiig verlopen. Volgens WeerOnline zal de thermometer maximaal 8 graden aangeven, maar de buien en een matige tot krachtige wind laten de gevoelstemperatuur soms dalen tot het vriespunt. Ook in de rest van het land is het buiig en koud.

Het weerbeeld zal bestaan uit buien met tussendoor af en toe zon. De buien kunnen best hevig zijn met korrelhagel en mogelijk zelfs een klap onweer. Als het even zonnig is ligt de temperatuur op een graad of 8, maar gedurende een bui is het nog een aantal graden kouder. De matige tot krachtige noordwestenwind veroorzaakt beduidend lagere gevoelstemperaturen. Tijdens een bui en in de wind ligt de gevoelstemperatuur zelfs rond het vriespunt, aldus WeerOnline.