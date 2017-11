Gerichte controles bedrijventerrein Uithoorn

Bij een gezamenlijke actie van gemeente, politie en Belastingdienst op het bedrijventerrein in Uithoorn, zijn woensdagochtend diverse controles uitgevoerd. In totaal zijn bij een aantal van de elf gecontroleerde bedrijven door de gecombineerde teams overtredingen vastgesteld. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De controleurs stelden kleine milieuovertredingen vast, troffen meerdere gestolen goederen aan, illegale bewoning en apparatuur om communicatiesignalen te vinden en/of te verstoren.

Aanleiding controleactie

Op het bedrijventerrein zijn ruim 700 bedrijven gevestigd. Uit onderzoek en naar aanleiding van controles is gebleken dat in dit gebied zich ook personen vestigen die het wat minder nauw nemen met de regels. Bij de vorige controle op 22 juni trof de politie diverse gestolen goederen en materiaal aan om een hennepplantage op te bouwen en constateerde handhavers van de gemeente o.a. milieuovertredingen. Deze zaken trekken ander criminele activiteiten aan die ten koste gaan van de veiligheid, leefbaarheid en werkzaamheid in dit gebied.