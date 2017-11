Tonnen aan cash, telefoonjammer en dure horloges gevonden in woning

Vrijdagavond surveilleerde politieagenten in hartje centrum, de Stadsdriehoek. Een man wilde het appartementencomplex binnengaan, maar bedacht zich toen hij een politieagent zag. Deze schijnbeweging viel de agent op waarop hij de man aansprak en controleerde.

De man droeg een peperdure Rolex, had 1000, - euro cash op zak en was in het bezit van een sleutel van een woning in de woontoren. De zenuwachtige man vertelde de agent in het gesprek dat hij geen werk of andere inkomsten had. Dit vroeg om een onderzoek in het luxe appartementencomplex. Rechercheurs stuitten daar op 210.000 euro cash, jammers (Verstoorder van telefoonsignalen), luxe kleren, een Rolex van 35.000 euro, administratie die leidde naar handel in verdovende middelen en pgp telefoons (niet af te luisteren telefoons). Alles is in beslag genomen, en de 39-jarige Litouwse man zit vast op verdenking van witwassen.