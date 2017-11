Opsporing Verzocht 35 jaar op de 'buis'

Het televisieprogramma van de politie en AVROTROS is nog steeds populair bij de kijkers en levert de politie veel nuttige tips op.

Het begon allemaal op 15 november 1982 met een rechtstreekse uitzending vanuit het toenmalige hoofdbureau van de Gemeentepolitie ’s-Gravenhage. Tegenwoordig zitten iedere dinsdagavond gemiddeld 1,3 miljoen mensen voor de tv als Anniko van Santen oproept te bellen als iemand meer informatie heeft over een zaak.

Aanknopingspunten

Wekelijks voorzien de kijkers de politie van talloze nuttige tips. Dat levert nieuwe aanknopingspunten op en leidt dikwijls tot een doorbraak in een onderzoek. ‘Als ik een onderzoek heb, vraag ik me direct af of we Opsporing Verzocht kunnen inzetten’, vertelt Bob Schagen, teamleider van de Amsterdamse recherche. ‘Zo kunnen we als politie heel snel informatie loskrijgen bij een groot publiek. Een van de zaken die me specifiek is bijgebleven in al die jaren is de moord op cafébaas Gijs Dekker in 1998. Destijds hadden we met veel pijn en moeite een compositietekening laten maken. Toen we die op televisie vertoonden, leidde dat tot de oplossing van de zaak. Zonder de inzet van Opsporing Verzocht en de hulp van de kijkers was dat niet gelukt.’

Hoog oplossingspercentage

Het oplossingspercentage van Opsporing Verzocht is al jaren hoog. In ruim 40 procent van de in de uitzending behandelde zaken kan de politie aanhoudingen doen. Mede door tips van kijkers. En het blijft niet alleen bij de reguliere uitzending. Opsporing Verzocht is ook zeer actief op social media. Facebook en Twitter worden veelvuldig ingezet en op het eigen YouTube-kanaal zijn alle items direct na de uitzending beschikbaar. Volgens politieproducer Paul de Graaf is Opsporing Verzocht na al die jaren nog steeds een hit: ‘De kijkcijfers zijn goed en de kijkers waarderen het programma zeer.’

Posbankmoord

De Graaf werkt nu 17 jaar voor Opsporing Verzocht en was betrokken bij meer dan 800 zaken die in de uitzending kwamen. Hij kent de kracht van het programma als geen ander. Zo leidde aandacht in Opsporing Verzocht voor een beslissende wending in het onderzoek naar de moord op Alex Wiegmink, ook wel bekend als de Posbankmoord. ‘Die zaak is mij in al die jaren het meeste bijgebleven. In 2003 besteedden we er voor de eerste keer aandacht aan en in 2016 zorgde hernieuwde aandacht ervoor dat een van de daders zich een dag later bij de politie meldde. Samen met het onderzoeksteam hebben we toen echt het laatste zetje gegeven.’ Ook de zaak van Natalee Holloway is De Graaf bijgebleven. ‘Daarvoor zijn we toen met het team naar Aruba gegaan om een reconstructie te maken. Dat heeft toen niet tot de doorbraak geleid, maar we hopen dat ook deze zaak ooit nog eens wordt opgelost.’