Dode bij groot ongeluk op A16, volgens Rijkswaterstaat A16 om 13.30 weer open

De hoofdrijbaan van de A16 is al uren afgesloten voor verkeer. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse gegaan en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Vrachtwagens op elkaar

Bij een groot ongeval op de A16 net voor de Van Brienenoordbrug zijn maandagochtend onder andere twee vrachtwagens op elkaar geklapt. De bijrijder van de achterste vrachtwagen kwam daarbij om het leven. De bestuurder van dezelfde vrachtwagen is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Even voor half zeven maandagmorgen reden verschillende auto’s op elkaar op de hoofdrijbaan net voor de Brienenoordbrug. Eén van de auto’s schoot de strook voor vrachtwagens op waardoor een vrachtwagen vol in de remmen moest. De vrachtwagen die daar achter reed, kon niet meer voldoende remmen en klapte er bovenop. De bijrijder van de achterste vrachtwagen, een 32-jarige man uit Herwijnen, kwam hierbij om het leven. De 53-jarige bestuurder is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond plaats net voor de Brienenoord in de rijrichting Breda-Rotterdam. De verkeerspolitie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De hoofdrijbaan van de A16 is vanwege onderzoek, berging en herstel van schade aan het wegdek al uren afgesloten voor verkeer. Volgens Rijkswaterstaat gaat de A16 pas om 13:30 uur weer open. En tot die tijd moet er omgereden worden, Rijkswaterstaat adviseert zelfs om, indien mogelijk, de reis naar Rotterdam nog even uit te stellen.

File

Rond half negen meldde de VID dat het verkeer op de A16 al in een enorm lange file stond. De file begon vanaf het knooppunt Zonzeel. Het stond vast over een lengte van 26 kilometer. Dat betekende minimaal een uur extra reistijd. Weggebruikers vanuit Brabant wordt aangeraden om te rijden via Utrecht over de A27, de A12 en de A20. De A15 is namelijk ook geen optie, want naast dat het vaststaat bij het knooppunt Ridderkerk, staat er op de A15 in beide richtingen ook 11 kilometer file door ongelukken rondom Sliedrecht..