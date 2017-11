Man (40) doodgestoken op straat in Amsterdam

Zaterdagavond is een 40-jarige man overleden na een steekincident op de Admiraal Helfrichstraat in Amsterdam, Dit heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Motoragent aangesproken

Rond 23.40 uur sprak een gewonde man een passerende motoragent aan. Het slachtoffer bleek op straat te zijn neergestoken. De hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar dit was helaas tevergeefs.

Overleden

Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. In de directe omgeving hielden agenten een wegrennende man aan. Naar zijn exacte rol en betrokkenheid doet de recherche momenteel onderzoek.

Getuigenoproep

Tot op heden is onbekend wat zich precies heeft afgespeeld op straat. Mensen die getuige zijn geweest van het incident of iets verdachts hebben gezien, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.