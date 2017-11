Code geel voor onweer, hagel en windstoten in kustprovincies

Buien vanaf Noordzee

'Zondag is het in de ochtend nog rustig en zijn er geen waarschuwingen van kracht maar vanmiddag en vanavond trekken er vanaf de Noordzee buien zuidoostwaarts over het land', zo laat het KNMI weten.

Onweer, hagel en windstoten

De buien kunnen vooral in de kustprovincies plaatselijk gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten tot 60-80 km/u. Later in de middag nemen de buien verder landinwaarts in activiteit af.