'Huisarts kan de hoeveelheid werk in achterstandswijken niet aan'

Volgens InEen, de belangenvereniging voor eerstelijnszorg, staat de zorg aan de meest kwetsbare mensen onder druk. Dit meldt de NOS zaterdag. Om de problemen aan te pakken hebben artsen in gezondheidscentra in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam hebben daarom een actiegroep opgericht.

Vacatures vervullen duurt maanden

Het is moeilijk om nieuwe collega's te vinden voor achterstandswijken. Dat duurt meestal maanden. De meeste centra hebben minstens twee huisartsen thuiszitten met een burn-out, zo schrijft de omroep. Aouschka Mosterdijk, directeur van InEen, tegen de omroep: 'Nieuwe artsen gaan liever elders aan de slag. De artsen die blijven, krijgen het nog zwaarder. Dat is weer slecht voor het imago van het vak, en dus voor het werven van nieuwe collega's.' Zorgverzekeraars zien het probleem ook en in sommige regio's proberen zij nieuwe artsen te vinden, zo zegt Wouter Kniest van Zorgverzekeraars Nederland

Veel tijd

Een huisarts is voor mensen in achterstandswijken die vaak een laag inkomen hebben juistheel belangrijk. Huisartsenzorg kost de patiënt geen geld en de huisarts is makkelijk benaderbaar. Echter, de hoge werkdruk leidt vaak tot onvoldoende tijd voor de patiënt. Terwijl de huisarts in een achterstandswijk juist veel tijd nodig heeft voor zijn patiënten. Zijn patiënten zijn vaker ziek en hebben vaak meerdere (ook niet-medische) problemen.