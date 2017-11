Vrouw (22) vastgebonden bij woningoverval

Een 22-jarige vrouw beleefde zaterdagochtend angstige momenten toen twee mannen opeens in haar slaapkamer stonden.

Ze vroegen de vrouw om geld en kostbare spullen en bedreigden haar. Toen ze de buit binnen hadden, bonden ze haar vast en gingen er vandoor

De overval vond ergens tussen 3 uur en half 4 plaats. Het is nog onbekend hoe de mannen de woning in zijn gekomen. De mannen hebben onder meer een laptop en een pinpas met pincode meegenomen. Na het vertrek van de mannen riep de vastgebonden vrouw om hulp waarna zij gevonden werd door haar huisgenoot die nog lag te slapen. Die heeft de vrouw losgemaakt en de hulpdiensten gebeld. De politie doet sporenonderzoek in de woning en buurtonderzoek.

Signalement

De twee daders hebben een donkere huidskleur en waren geheel in het zwart gekleed. Ze hadden een dikke ski-jas, zwarte handschoenen en beiden droegen een zwarte muts. Het slachtoffer schat ze jonger dan 25 jaar. De politie is op zoek naar getuigen die rond drie uur en half vier iets gezien of gehoord hebben.