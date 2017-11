Meisje vast met been in fietsrek

De hulpdiensten rukten zaterdagmiddag met spoed uit naar de Fannius Scholtenstraat in Vlaardingen alwaar een meisje met haar been in een fietsenrek vast was komen te zitten.

Brandweer

Er is nog getracht voorzichtig het meisje los te trekken maar ze zat te vast met haar been. De brandweer heeft het meisje eerst uitgelegd wat ze gingen doen zodat het voor haar minder eng was.

Spreider

Met de spreider is het metaal uit elkaar gedrukt zodat haar beentje vrij kwam. Het meisje doorstond alles dapper en raakte verder niet gewond. Ze is nog wel even voor alle zekerheid in de ambulance nagekeken.