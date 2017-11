OM eist in hoger beroep opnieuw bijna 18 miljoen euro van Holleeder

Vrijdag heeft de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam in het hoger beroep van de ontnemingsprocedure tegen Holleeder opnieuw een totaal bedrag van 17,9 miljoen euro gevorderd.

Afpersing Willem Endstra

'De ontnemingsvordering is gebaseerd op de afpersingen van wijlen Willem Endstra in de jaren 2002 tot en met 2004', zo laat het OM vrijdag weten. Het witwassen van het geld zou in de periode december 2002 tot en met januari 2006 hebben plaatsgevonden.

Afpersing Kees ​Houtman

Het zou gaan om een bedrag van ruim 17 miljoen euro. Daarbij komt een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro voor de afpersing van Kees Houtman. In de strafzaak is bewezen verklaard dat Holleeder verantwoordelijk is geweest voor de afpersingen.

Korting van 5.000,- euro

De rechtbank Noord-Nederland oordeelde in 2016 dat Holleeder het bedrag van 17,9 miljoen aan de Staat moest uitbetalen. Holleeder ging tegen de uitspraak in hoger beroep. In verband met de lange duur van de procedure heeft het OM in de vordering een korting van 5000 euro meegenomen.

Het hof heeft de behandeling van de zaak aangehouden tot 30 november. Het hof zal dan aangeven of het hof tot een uitspraak kan komen, of dat de zaak tot een nader te bepalen datum wordt aangehouden.